F1 | Mondiale 2008, chiesta proroga da parte di FIA e FOM

Bisogna attendere un altro mese per conoscere la posizione di FIA e FOM in risposta alla lettera di reclamo inviata dai legali di Felipe Massa sulla questione Crashgate. Il brasiliano, che in questi mesi ha messo in piedi un’équipe di avvocati, è determinato a portare avanti la propria battaglia per rivendicare il titolo perso al fotofinish nel 2008 contro Lewis Hamilton. L’ex pilota della Ferrari ha avviato questo percorso legale dopo le dichiarazioni di Bernie Ecclestone che, in un’intervista rilasciata a F1-insider, successivamente smentita, aveva ammesso di essere a conoscenza dell’incidente inscenato dalla Renault con Nelsinho Piquet a Singapore.

Sulla questione è tornato uno dei legali che assiste Massa, Bernando Viana, che ha dichiarato come le tempiste si siano allungate: “FIA e FOM stanno completando un’indagine interna – ha detto, intervistato da PlanetF1 – Hanno chiesto un’ultima proroga rispetto al termine inizialmente chiesto, dal 12 ottobre al 15 novembre. Lo abbiamo accettato perché, se la nuova amministrazione esaminerà davvero la questione in buona fede, raggiungerà sicuramente la stessa conclusione a cui siamo arrivati ​​noi e tante persone in tutto il mondo.

Viana ha poi aggiunto: “Vorremmo sapere, da chi ora è a capo della Formula 1, la posizione sullo scandalo recentemente scoperto e sull’ingiustizia subita da Felipe Massa”.

