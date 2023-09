F1 | Mondiale 2008, i legali di Massa chiedono il supporto… di Hamilton

Felipe Massa non intende minimamente mollare la presa. Il brasiliano, determinato ad andare fino in fondo sulla vicenda relativa al Crashgate 2008, una delle pagine più oscure e triste della storia della Formula 1, nelle scorse settimane ha creato una squadra di avvocati per tutelare i propri diritti e per chiedere chiarimenti alla Federazione attraverso una lettera di reclamo che attendere una risposta formale.

Uno dei legali dell’ex pilota della Ferrari, Bernardo Viana, ha apertamente chiesto l’aiuto di Lewis Hamilton (rivale diretto dello stesso Massa nella contesa iridata del 2008, ndr) per sostenere l’accusa.

“La palla è loro (FIA, ndr) in questo momento, stiamo attendendo risposta – ha dichiarato Viana, intervistato da Reuters – Hanno chiesto più tempo, fino a metà ottobre, e in buona fede abbiamo accettato”.

Viana poi, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Hamilton è un ambasciatore importante per lo sport e ha sempre difeso l’integrità sportiva. È cittadino brasiliano onorario ed è molto apprezzato dai brasiliani, quindi spero che ci sosterrà. Non abbiamo assolutamente nulla contro Hamilton”.