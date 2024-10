F1 | Pirelli e Mercedes a Magny Cours per gli ultimi test sulle gomme da bagnato per il 2025

F1 Pirelli Mercedes – Importante sessione di test di due giorni per la Pirelli a Magny-Cours insieme a Mercedes. La casa italiana, con Mick Schumacher e George Russell, è scesa in pista in Francia con l’obiettivo di sviluppare i nuovi pneumatici intermedi e da bagnato estremo per il 2025.

Durante la prima giornata di prove, tuttavia, il maltempo ha complicato i piani del pilota tedesco, costretto a completare solo 29 giri a causa della forte pioggia. Ricordiamo che Schumacher non testava una vettura di Formula 1 da almeno sei mesi, motivo per cui quella di Magny-Cours rappresentava un’ottima occasione per rimettersi in carreggiata.

Ieri, invece, con condizioni meteorologiche più favorevoli, Russell ha avuto l’opportunità di completare un buon numero di giri al volante della W15. Secondo i dati ufficiali forniti da Pirelli, il britannico ha percorso ben 86 giri, per un totale di circa 380 km. Il miglior tempo della giornata, sebbene poco indicativo, è stato di 1’28″428.

Conclusa questa due giorni di test, utile per perfezionare il prodotto in vista della prossima stagione, la casa milanese proseguirà il suo programma di sviluppo la prossima settimana. Pirelli tornerà in pista al Mugello martedì 8 e mercoledì 9 ottobre con Red Bull, Ferrari e McLaren. Le prime due squadre si concentreranno sugli pneumatici per il 2025, mentre McLaren, come già fatto da Aston Martin, supporterà Pirelli nello sviluppo delle gomme previste per il 2026.