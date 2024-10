F1 | Marko ammette: “Volevamo Ricciardo in Red Bull, ma il piano è fallito”

F1 Marko Ricciardo – Ospitato dalla testata speedweek al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Helmut Marko è tornato a parlare del tanto chiacchierato caso relativo a Daniel Ricciardo, sottolineando come il piano originale della Red Bull prevedesse un suo ritorno della squadra “madre” insieme a Max Verstappen. Sfortunatamente, però, l’australiano non è mai riuscito a trovare il livello di competitività espresso fino al 2017, aspetto che ha portato la compagine austriaca a promuovere Liam Lawson in RB e a confermare, almeno temporaneamente, Sergio Perez a Milton Keynes.

Marko e il piano di rilancio in Red Bull di Ricciardo

“Ricciardo non avrebbe ricevuto una seconda opportunità da nessun altro, solo noi gliel’abbiamo concessa. La sua permanenza in Racing Bulls doveva essere solo una tappa, ma non ha dimostrato di possedere né la velocità né la costanza necessarie per rientrare in Red Bull. Solo in Messico l’anno scorso e nella Sprint a Miami quest’anno abbiamo intravisto qualche lampo del Ricciardo di un tempo, ma i suoi sorpassi spettacolari sembrano ormai un lontano ricordo.”

