Formula 1 | Albers: “Verstappen in Brasile potrebbe scontare una nuova penalità sulla griglia”

Formula 1 Albers Verstappen – In un’intervista concessa al quotidiano De Telegraaf, Christian Albers non ha escluso una possibile penalità in griglia per Max Verstappen nei prossimi appuntamenti, che includono Austin, San Paolo, Città del Messico e Las Vegas.

Secondo l’ex pilota olandese, il tre volte campione del mondo — avendo già utilizzato la quarta unità stagionale a Spa — potrebbe subire un ulteriore arretramento in griglia di cinque posizione, sia per gestire la rotazione dell’unità termica, sia per garantirsi delle power unit sempre fresche nella sfida contro la McLaren di Lando Norris.

Nonostante alcuni errori, Norris è riuscito a ridurre il distacco dalla leadership di Verstappen a soli 52 punti. Questa situazione, unita alla recente altalenante competitività della Red Bull, rischia di offrire una ghiotta opportunità all’inglese della McLaren, già vincitore a Singapore e pronto a dare il massimo per mantenere vivo un sogno che fino a pochi mesi fa sembrava irrealizzabile.

Va ricordato che la Red Bull ha anche perso la leadership nel mondiale Costruttori, ma è pronta a rispondere già ad Austin, dove dovrebbe debuttare un importante pacchetto di aggiornamenti sulla RB20. Una scadenza cruciale, che la squadra austriaca non può permettersi di sbagliare.

Verstappen e il rischio penalità in Brasile

I prossimi appuntamenti in America potrebbero rivelarsi ideali per una nuova penalità in griglia. Personalmente prenderei la penalità in Brasile, senza alcun dubbio. Austin non sarebbe la scelta giusta, mentre Interlagos potrebbe rivelarsi il circuito perfetto grazie al lungo rettifili principale e alle zone DRS molto lunghe. OPffrirebbe una buna opportunità di rimonta. Senza contare che lì, la Red Bull, è sempre andata forte”.

