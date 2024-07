F1 | Piastri festeggia la prima vittoria in Formula 1: “Grande giornata, la sognavo da ragazzino”

La pista dell’Hungaroring ha regalato ad Oscar Piastri la sua prima vittoria in carriera. L’australiano è stato protagonista di una prestazione solida che lo ha visto portarsi subito in testa sfruttando una partenza poco felice da parte dell’altra McLaren di Lando Norris. Leadership che ha perso nell’ultimo valzer dei pit stop, non avendo sfruttato la legge non scritta che riguarda la precedenza della sosta che spetta a chi è davanti, salvo poi beneficare del team order operato dalla squadra di Woking che ha portato Norris a farsi superare dal compagno di squadra al giro numero 68 potendo così festeggiare il suo primo successo in Formula 1.

“È molto speciale – ha dichiarato Piastri, discutendo della sua prima vittoria – È una grande giornata, la sognavo da ragazzino: salire sul gradino più alto di un podio di Formula 1. Ovviamente è stato un po’ complicato alla fine, ma mi sono messo nella posizione giusta in partenza e ringrazio il team per la macchina fantastica. Aver raggiunto questa vittoria dopo 18 mesi è una sensazione incredibile. La macchina ora come ora è una vera bestia, è veloce in ogni condizione e oggi abbiamo avuto totalmente sotto controllo la situazione: fantastico riuscire a gestire questa situazione con entrambe le vetture”.

Da parte di Piastri non è mancato un accenno allo switch di posizioni con Norris: “Certamente alla fine è stata particolare, ma l’esecuzione è stata fatta bene da parte del team e penso sia stata la cosa giusta. Io mi ero messo nella posizione ideale in partenza, avevamo strategie differenti, forse il passo nell’ultimo stint non era veloce come mi sarebbe piaciuto ma è andato tutto bene”.

Parlando poi del suo futuro ha detto: “Se questa sarà la prima di tante vittorie? Lo spero, devo ancora lavorare su alcuni aspetti però mi godrò questa vittoria. Il team mi sta concedendo una macchina fantastica e non smetterò mai di ringraziarli. Cercherò di fare il miglior lavoro possibile e di imparare di gara in gara”.

Sulla prossima gara: “Penso che riusciremo ad essere davanti anche a Spa, quest’anno stiamo dimostrando di essere veloci in ogni circostanza. Ho fiducia che anche a Spa saremo competitivi. Questa macchina è completata in ogni situazione, sono fiducioso”.