F1 | Norris sul rispetto del team order in favore di Piastri: “La squadra mi ha chiesto di farlo e l’ho fatto”

Secondo posto per Lando Norris nel Gran Premio d’Ungheria. Ancora una volta l’inglese non è riuscito a convertire in vittoria la pole position ottenuta al sabato, anche a causa di una partenza non certo perfetta, dovendo sottostare nel finale agli ordini del team protagonista – ancora una volta – di una errata strategia che ha visto Oscar Piastri pagare dazio nel confronto con il compagno di squadra (in entrambe le soste l’australiano, nonostante fosse leader della gara, ha effettuato il cambio gomme dopo Norris) salvo poi farsi ridare in pista la posizione.

Una situazione che però non scalfisce il dominio mostrato all’Hungaoring da parte della McLaren che, con la doppietta ottenuta in terra magiara (l’ultima era stata a Monza nel 2021), si candida prepotentemente a lottare con la Red Bull per il titolo costruttori.

“Giornata fantastica per noi come team, credo che questo sia l’aspetto principale – ha dichiarato Norris al termine della gara – Sono felicissimo, è stato un percorso molto lungo che ci ha permesso di ottenere questo risultato per merito. Ed è quello che abbiamo fatto oggi. È stata una grande gara da parte di tutta la squadra, ovviamente Oscar è partito bene superandomi e poi è riuscito a gestire la gara. prima o poi avrebbe raggiunto questa vittoria e oggi l’ha meritata”.

Sugli ordini di scuderia a cui ha dovuto sottostare nel finale: Se alla fine ho pensato di non farlo passare? Beh, il team mi ha chiesto di farlo ed io l’ho fatto e basta”.

Norris poi, interpellato sul proseguo della stagione, ha detto: “Se credo ancora al campionato? Certo, sicuramente in quello Costruttori. Abbiamo due buoni piloti e un team fantastico, la strada è ancora lunga ma oggi è stata la nostra giornata. Spa può cambiare totalmente le gerarchie, vediamo. Noi continueremo a spingere e cercheremo di ripeterci”.