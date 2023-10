Formula 1 | Pirelli, gli appunti di strategia sul GP Qatar

Formula 1 GP Qatar Pirelli – Max Verstappen ha festeggiato con l’ennesima vittoria – la quattordicesima nella sua stagione, la quarantanovesima della sua carriera – il terzo titolo iridato. Il pilota olandese si è imposto davanti al duo della McLaren, con Oscar Piastri secondo davanti a Lando Norris.

La giornata in pista

La giornata si è aperta con la decisione della FIA di imporre un limite massimo di utilizzo (18 giri) per ogni set da usare in gara. In precedenza, Pirelli aveva comunicato alla Federazione l’esito delle analisi svolte sui treni di gomme restituiti ieri dalle squadre, dalle quali si evidenziava come la possibilità del verificarsi di microlacerazioni nel fianco tra la mescola di gommatura e le cordicelle della carcassa a causa dell’impatto generato dal ripetuto passaggio sui cordoli di alcune curve, non fosse stata sufficientemente ridotta dalle misure implementate prima della Sprint Shootout. Come conseguenza, sarebbero stati tre per pilota i pit-stop sulla prevista lunghezza di 57 giri.

In griglia, la grande maggioranza dei piloti ha scelto di partire con le Medium. Le eccezioni sono state Hamilton, Bottas, Magnussen e Lawson, che hanno preferito le Soft, mentre Perez, che ha preso il via della corsa dalla pit-lane, ha montato un set di Hard. Come prevedibile, la C3 è stata scelta soltanto da chi ha provato a recuperare delle posizioni alla partenza oppure nelle ultimissime fasi di gara, quando il quantitativo di benzina a bordo era ridotto.

Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli

“Un weekend molto impegnativo, su tanti fronti, concluso con una gara che, considerate le circostanze, è stata interessante e combattuta. La collaborazione fattiva e trasparente fra tutti gli stakeholder della Formula 1 – FIA, Formula 1, squadre e piloti – ha permesso di reagire con prontezza ed efficacia per risolvere un problema di sicurezza che ci ha coinvolti in prima persona. Oggi è stato possibile mettere in scena uno spettacolo comunque interessante per gli spettatori, con tanti sorpassi e duelli in pista, nonostante le limitazioni implementate dalla FIA. Nelle prossime settimane proseguiremo nell’analisi dei pneumatici utilizzati in questo fine settimana per acquisire tutte le informazioni possibili e condividerle con la Federazione.

Per quanto si è visto questa sera, il graining è stato un fattore molto rilevante su tutte le mescole. La sua intensità è andata via via calando man mano che la pista si gommava – oggi il vento soffiava molto più debolmente rispetto ai giorni scorsi riducendo così il rischio di riportare sabbia e polvere sull’asfalto – ma senza mai scomparire completamente. Anche il degrado termico ha inciso sulla prestazione dei pneumatici su un asfalto rimasto costantemente sopra i 36 °C.”