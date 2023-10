F1 | GP Qatar, gli highlights della gara [VIDEO]

F1 GP Qatar highlights – Vi riportiamo i momenti più belli dell’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara gestita senza grossi problemi, Max Verstappen è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio a Losail, lasciandosi alle spalle le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, bravi a massimizzare il risultato nonostante la qualifica di venerdì compromessa dai track limits.

Quarta posizione per uno stoico George Russell, in grado di rimontare dall’ultima piazza dopo l’incidente al via con Lewis Hamilton (DNF), seguito a ruota da Charles Leclerc, Fernando Alonso – autore di un errore poco dopo metà della corsa che gli è costata la quinta piazza – Esteban Ocon e le Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Completa la graduatoria della top dieci Sergio Perez, penalizzato per ben tre volte a causa dei track limits.

Prossimo appuntamento tra due settimane ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, prima tappa di un tris di gare – tutte back to back – che comprenderà anche Città del Messico e San Paolo.