F1 | Mercedes, Hamilton non ha dubbi: la RB19 simile alla W11

Il 2023 è stato un anno da incorniciare per la Red Bull e per Max Verstappen. La scuderia di Milton Keynes e il proprio alfiere hanno monopolizzato la scena in pista, ottenendo ben diciannove successi in ventidue appuntamenti. Le restanti vittorie sono state conquistate dall’altro pilota della squadra anglo-austriaca, Sergio Perez, e da Carlos Sainz che a Singapore ha firmato l’unico successo non di marca Red Bull della stagione.

Discutendo della supremazia mostrata dalla RB19, Lewis Hamilton ritiene che un tale ed elevato grado di competitività sia stato mostrato dalla Mercedes nel 2020 portando l’inglese a mettere in bacheca il settimo (e finora ultimo) titolo di campione del mondo alla guida della W11.

Hamilton, protagonista di una stagione difficile dove come nel 2022 non è riuscito a vincere nessun GP continuando a essere fermo a quota 103 successi, ricorda come nella gara di Austin abbia potuto osservare molto bene la stabilità della RB19 potendo inseguire da vicino Verstappen. Una gara, quella disputata in Texas lo scorso 22 ottobre, dove Hamilton venne successivamente squalificato come Charles Leclerc per eccessivo consumo del fondo vettura ma che vide l’alfiere della Mercedes pagare pochi secondi di ritardo alla bandioera a scacchi dalla Red Bull dell’olandese.

“Hanno fatto tutto bene – ha dichiarato Hamilton, citato da Autosport – Sembra molto simile alla mia auto del 2020, dal punto di vista delle caratteristiche. Super stabile”.

L’alfiere della Stella, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Hanno lavorato al massimo. Sembra che abbiano sfruttato quella specie di finestra, come quella che avevamo anche noi in passato, che per un pilota è un sogno perché così puoi davvero esprimere al massimo le proprie capacità”.