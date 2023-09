F1 | Newey: un rimpianto non aver provato l’esperienza in Ferrari

Adrian Newey e la Ferrari: storie di corteggiamenti che non hanno mai avuto un lieto fine. L’ingegnere inglese, uno dei progettisti più rilevanti e vincenti nella storia della Formula 1, che ha riportato al successo la Red Bull sfruttando il ritorno delle monoposto ad effetto suolo, ha ricordato le volte in cui ha chiacchierato con la scuderia del Cavallino senza però che si siano riusciti ad arrivare alla fatidica fumata bianca.

Newey è stato vicino al trasferimento alla corte di Maranello in due periodi differenti, con il diretto interessato che ha affermato come il non aver lavorato per la Ferrari resterà un rimpianto a livello emotivo.

“Sono stato vicino alla Ferrari in due occasioni: nel 1993 e nel 2014 – ha dichiarato Newey, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Quando andai da Jean Todt era appena diventato team principal della squadra. Era una proposta molto allettante. Ricordo che parlava di voler assumere o meno Michael Schumacher. I miei colloqui con la Ferrari nel 2014 erano dettati esclusivamente dalla frustrazione. Non volevo davvero andarmene, ma la Renault non aveva progettato un motore turbo competitivo. Capita al primo anno con nuovi regolamenti, tutti possiamo commettere errori”.

Newey, continuando con il proprio racconto, ha aggiunto: “Andammo da Carlos Ghosn (all’epoca CEO Renault, ndr) il sottoscritto, Horner e Marko per fare pressioni e far aumentare il budget. Lui ci rispose che non aveva alcun interesse per la Formula 1. Se la Ferrari resterà un rimpianto? Emotivamente credo di sì. Ma come lavorare con Alonso e Hamilton sarebbe stato favoloso, purtroppo non è accaduto”.