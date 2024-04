F1 | McLaren sale, Ferrari scende dopo il week-end in Cina: l’analisi di Vicky Piria [VIDEO]

F1 McLaren Ferrari – McLaren e Ferrari rovescio della stessa medaglia al termine dell’ultimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Se da un lato Shanghai ha mostrato una Ferrari per la prima volta in difficoltà, a causa delle temperature e delle caratteristiche della pista, dall’altra è emersa una McLaren veloce, caparbia e in grado di assicurarsi senza grossi problemi la seconda piazza alle spalle della Red Bull.

Fin dalle prime libere del venerdì, infatti, Lando Norris si è rivelato concreto, ottenendo non solo un bilancio praticamente perfetto dalla vettura, ma anche una performance coerente in tutte le condizioni di utilizzo della vettura. Una prova importante che la squadra spera di confermare anche nel proseguo di questa stagione, anche grazie alle novità tecniche in cantiere. Appuntamento tra due settimane a Miami per la prima prova stagionale in terra statunitense.