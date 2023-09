F1 | Perez in grande spolvero: il messicano firma la doppietta Red Bull a Monza

Sergio Perez conclude nel migliore dei modi la domenica della Red Bull a Monza. Il messicano infatti, grazie al secondo ottenuto nel Gran Premio d’Italia, ha permesso alla scuderia di Milton Keynes di conquistare la doppietta nell’appuntamento brianzolo. Quella di Checo è stato una gara solida, dove ha rimontato diverse posizioni fino alla P2 strappata alla Ferrari di un monumentale Carlos Sainz al giro 46. Perez dunque è tornato sul podio dopo l’assenza forzata a Zandvoort, dove era stato penalizzato retrocedendo in quarta piazza.

“Questo è il massimo risultato che potessi ottenere – ha dichiarato Perez al termine della gara di Monza – Oggi era molto difficile superare, più di quanto potessimo immaginare. Non avevamo molta velocità di punta, ma riuscivamo ad uscire molto bene dalla Parabolica: ma non bastava, mi mancavano quasi sempre due/tre decimi. Ho dovuto fare degli straordinari per passare sia Leclerc che Sainz, per questo ho consumato tanto le gomme”.

Il messicano ha poi aggiunto: “All’inizio faticavo ad avvicinarmi a Charles, faticavamo con il DRS. Cercavamo di mettergli pressione, ma lui aveva il DRS da Carlos ma alla fine siamo riusciti ad ottenere una doppietta per la Red Bull”.

Perez, completando la propria disamina, ha detto: “Siamo migliorati tanto a livello di assetto, in macchina mi sento molto più a mio agio e quindi mi aspetto il dare il meglio di me nelle prossime gare”.