F1 | Ferrari, Sainz conserva il podio nella battaglia al fotofinish con Leclerc

Carlos Sainz ha concluso al terzo posto il Gran Premio d’Italia. Lo spagnolo ha ottenuto il massimo risultato possibile, con le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez che sono risultate – ancora una volta – troppo veloci per la concorrenza. Da applausi la corsa di Sainz che, partito dalla pole position, è riuscito a tenersi alle spalle Verstappen per quindici giri e successivamente (giro 46) ha dovuto cedere il passo anche all’altra RB19. Nel finale Sainz è riuscito ad avere la meglio nel duello con la Ferrari gemella di Charles Leclerc, conservando così un podio più che mai meritato.

“È stata molto dura, non poteva essere più difficile di quanto non sia stato oggi – ha dichiarato Sainz al termine della gara – Abbiamo spinto al massimo per tutta la gara per tenere le Red Bull alle nostre spalle, questo mi ha fatto consumare tanto le gomme posteriori. Alla fine ne ho pagato il prezzo, ma ho fatto tutto quello che potevo per difendermi. Ho portato la macchina a traguardo in terza posizione, ma è stata dura.

Parlando della lotta con Leclerc ha aggiunto: “Una battaglia molto serrata, però è sempre un piacere farlo con Charles quando c’è la possibilità. Ci siamo divertiti tanto in pista quest’oggi”.

Sainz, discutendo della prestazione in generale, ha detto: “Dobbiamo continuare a migliorare sul passo, sulla comprensione delle gomme. È stato palese che noi consumassimo le gomme posteriori e ci mancasse un pochino di passo. Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a Zandvoort, questo weekend siamo stati i migliori degli altri ed è un ottimo risultato per la squadra considerando le circostanze”.