F1 | Perez guarda al finale di stagione con ottimismo

F1 Red Bull Perez – I podi conquistati a Spa e Monza, uniti alla buona performance messa in mostra a Zandvoort, hanno permesso a Sergio Perez di lasciarsi alle spalle le tante difficoltà di guida emerse nella parte centrale di questo campionato.

Grazie al lavoro congiunto con il team, svolto in particolare tra le trasferte del Belgio e dell’Olanda, il messicano è riuscito a “cucirsi” al meglio le caratteristiche della dominante RB19, rivelandosi finalmente incisivo sia in qualifica che in gara. Una condizione importante che il portacolori della Red Bull – ancora al centro di diverse voci di mercato per il 2024 – vuole confermare anche nei restanti appuntamenti della stagione.

“Non vedo l’ora di affrontare la seconda parte di stagione, anche perchè credo che i momenti difficili siano finiti ormai alle spalle”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Mi sento più a mio agio con la vettura. Max, al momento, guida ad un livello molto alto. Lui è in palla, mentre io no. Una stagione è composta anche da momenti difficili e non è facile in questo mondo stare sempre ad un livello top”.

“Essere il compagno di squadra di Verstappen non è semplice, ma di tanto in tanto serve ricordarsi che bisogna anche godersi questo viaggio che stiamo affrontando insieme alla squadra”, ha proseguito il pilota messicano. “La differenza principale tra noi è che Max è stato in grado di mantenere sempre il suo livello, mentre io no, specie quando la macchina si stava sviluppando. Ho iniziato a fare fatica perché dovevo pensare molto. E quando a 300 km/h pensi a come affrontare una curva non è così semplice”.