F1 | Magnussen sulla permanenza in Formula 1: “È tutto abbastanza aperto”

Il giovedì dell’Hungaroring, penultimo weekend di gara prima della pausa estiva, si è aperto con l’annuncio ufficiale del divorzio tra la Haas e Kevin Magnussen al termine della stagione. Il danese dunque, richiamato dalla scuderia americana ad inizio 2022 al posto di Nikita Mazepin, non intende darsi per vinto e anzi confida nella chiamata di altre scuderie per rimanere nel giro della Formula 1.

“Penso che in questo momento ci siano ancora molti posti disponibili in Formula 1 l’anno prossimo – ha affermato Magnussen nel giovedì di Budapest, citato da Formula1.com – È tutto abbastanza aperto, quindi penso che la cosa migliore da fare sia semplicemente disputare buone gare e questo significa rimanere in lizza per quei posti”.