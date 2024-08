F1 | McLaren, Norris: “Siamo stati pazienti con gli aggiornamenti”

Quella di oggi è stata la quarta pole position in carriera di Lando Norris, la terza di questa stagione. Il pilota della McLaren sfrutta al massimo la sua MCL38 aggiornata, ed evidentemente gli sviluppi hanno fatto davvero la differenza. Il britannico adesso dovrà superare i problemi riscontrati nelle ultime gare, specialmente a livello mentale: crediamo che Verstappen farà di tutto per destabilizzarlo in partenza, uno dei talloni d’Achille dell’inglese, alla ricerca della seconda vittoria di questo campionato.

“Entrambi i giri sono andati bene – ha ammesso Norris. Il mio ultimo tentativo in Q3 è stato senza dubbio il migliore, ma mi sono sentito a mio agio per tutta la sessione di qualifica. La macchina è stata forte per tutto il weekend, e ci siamo sentiti a nostro agio e competitivi. In qualifica, dal primo giro in poi, ho avuto un buon ritmo, il che non è facile su una pista complessa come questa, soprattutto con il vento e le condizioni variabili. Sono riuscito a fare giri puliti, senza errori, mantenendo la fiducia, e ho continuato a migliorare progressivamente”.

“Forse il vento e le condizioni hanno giocato un ruolo, ma sento di aver fatto un giro molto buono, il migliore in assoluto. Su una pista come questa, quando tutto si allinea perfettamente e il vento gioca a favore, è possibile guadagnare uno o due decimi di secondo in più. Non sono sicuro se questo fattore sia stato determinante, ma la macchina ha risposto bene e io mi sono sentito altrettanto sicuro. La sensazione generale è stata molto positiva, il che ha sicuramente contribuito al mio buon rendimento”.

“Ogni volta che si apportano aggiornamenti alla macchina, c’è sempre un po’ di incertezza. Nel nostro caso, siamo stati abbastanza pazienti. Non abbiamo introdotto molti sviluppi significativi da Miami, solo piccoli aggiustamenti qua e là. Questo è stato il nostro primo vero aggiornamento, e ci siamo presi il nostro tempo per essere sicuri che funzionasse bene fin da subito. Finora, tutto è andato come previsto, e il merito va al team per il lavoro svolto nel far sì che gli aggiornamenti abbiano avuto l’impatto desiderato”.