Formula 1 | Piastri sorprende nelle qualifiche Shoot-Out del GP Qatar

Formula 1 GP Qatar qualifiche Shoot-Out Piastri – Pole position a sorpresa di Oscar Piastri nella sessione di qualifica Shoot-Out valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’australiano della McLaren, veloce fin dalla prima manches di qualificazione, è riuscito a beffare il compagno di squadra Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, ottenendo un piazzamento di estrema importanza per la Sprint Race in programma questa sera alle ore 19.30 (diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV).

“Sono ovviamente molto felice per il risultato che abbiamo raggiunto”, ha rivelato l’australiano ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Avrei voluto centrare un risultato di questo tipo anche ieri, però va bene così. Ho sofferto un pò nella parte centrale della Shoot-Out, ma poi sono riuscito a mettere insieme tutti i pezzi. Sono molto contento e non vedo l’ora che arrivi la Sprint Race di questa sera. In gara cercherò di stare davanti a tutti”.