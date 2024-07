F1 | Norris, nuovo colpo a vuoto a Spa: “Deve tornare a correre per divertirsi” [VIDEO]

F1 GP Belgio Norris – Presenti come sempre a Paddock Live, Carlo Vanzini e Ivan Capelli hanno provato a dare una spiegazione al momento di crisi che sta vivendo Lando Norris al volante della McLaren, precisando come l’inglese stia soffrendo in modo importante l’enorme pressione derivante dall’avere tra le mani una vettura veloce, competitiva e in grado di giocare sempre un ruolo di protagonista sullo schieramento di partenza.

Dopo la vittoria ottenuta a Miami, l’inglese ha sempre potuto contare su una MCL38 di assoluto livello, ma tutto ciò non si è mai tramutato in un primato a causa di errori (Barcellona, Montreal e Budapest) e incidenti con gli avversari (Spielberg). Una condizione che l’ha portato a soffrire anche nel confronto con il compagno di squadra Oscar Piastri, protagonista di una bella vittoria in Ungheria e di uno splendido podio a Spa-Francorchamps, e che dovrà lasciarsi alle spalle al rientro dalla pausa estiva di agosto.

Come ha dichiarato la voce di Sky Sport, Norris dovrà scendere in pista per tornare a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero spingere e divertirsi al volante della propria vettura. Appuntamento a fine agosto per la prova mondiale sul tracciato di Zandvoort, in Olanda.