F1 | Ferrari, Vasseur: “Dobbiamo concentrarci sul presente, non pensando a passato e futuro”

Essere focalizzati sul presente, senza rimanere ancorati al passato e senza già proiettarsi al futuro. Bisogna pensare a quanto accade nell’immediato per poter porre le fondamenta per le prossime stagioni: è questa la ricetta di Frederic Vasseur che, al netto della storia e delle vittorie ottenute in Formula 1 dalla scuderia del Cavallino, non intende distogliere lo sguardo dal presente e dalla sfida che attende Maranello.

Lo stesso team principal della Ferrari, al timone della Gestione Sportiva del Cavallino dal 2023 dove ha preso il posto di Mattia Binotto, ha voluto rimarcare un aspetto importante: l’unione e l’appartenenza di ogni singolo membro della squadra alle prestazioni maturate in pista.

Dopo un ottimo inizio di stagione la Ferrari pare aver perso la via maestra. La Rossa infatti, dopo la vittoria conquistata da Charles Leclerc tra le stradine di casa della sua Montecarlo, non è più riuscita a replicare quel livello di competitività venendo superata nelle prestazioni dalla McLaren (principale antagonista della Red Bull) e in qualche circostanza anche dalla Mercedes.

“Non puoi ignorare il passato, o la storia – ha dichiarato Vasseur a The Athletic – Ma quando lavoriamo penso che dobbiamo concentrarci sul presente, non pensare troppo al passato e non pensare troppo al futuro”.

Il manager francese, completando il proprio pensiero, ha detto: “Se riusciamo a mantenere la stessa dinamica e a convincere tutti in fabbrica che i risultati della squadra sono i loro risultati, sarei più che felice”.