F1 | Steiner sull’uscita di Newey: “Il motivo sono i fatti accaduti ad inizio anno”

Nonostante l’insistenza di Christian Horner nel ribadire che non ci sono problemi tra lui e Adrian Newey, secondo Gunther Steiner, qualcosa ha spinto il guru del design a lasciare la Red Bull e l’altoatesino ritiene che siano i fatti accaduti ad inizio anno. Horner è stato indagato dopo un’accusa di comportamento inappropriato che è stata respinta, ma è stato ampiamente ipotizzato che Newey non fosse contento della saga o della politica all’interno del team.

L’ex team principal della Haas e ambasciatore del GP di Miami, ha ammesso che la notizia dell’uscita di Newey dalla Red Bull, l’ha sorpreso:

“È un po’ come per Lewis Hamilton alla Ferrari, mi ha sorpreso ma non mi ha scioccato”, ha dichiarato a RacingNews365.

“Adrian è stato lì per molto tempo, non conosco i dettagli e forse c’è qualche attrito anche per quello che è successo ad inizio anno. O semplicemente ha deciso che vuole fare qualcos’altro prima di andare in pensione, perché è veramente bravo”.

Per quanto riguarda il futuro del 65enne, mentre Newey dice di non avere piani, si parla di un passaggio alla Ferrari.

Steiner crede che Frederic Vasseur farebbe tutto il necessario per “adattare” Newey a qualsiasi ruolo voglia:

“Al momento penso che si adatterebbe, ma non so in quale ruolo. Non so se vuole lavorare tutto l’anno, o solo dare idee concettuali e cose del genere, ma penso che Fred farebbe funzionare tutto. E poi, ovviamente, lavorare con Lewis, sarebbe una cosa molto bella da fare per entrambi. Quello che mi ha sorpreso è che può andare a lavorare per un’altra squadra già l’anno prossimo, penso che siamo tutti sorpresi da questo”.