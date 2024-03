F1 | Wolff: “Vasseur e l’Italia meritano il successo della Ferrari”

Il Gran Premio d’Australia che si è disputato la scorsa domenica ha visto una fantastica doppietta della Ferrari e il fatto che Red Bull sia uscita sconfitta con il ritiro di Max Verstappen e Sergio Perez arrivato al traguardo con un distacco di un minuto da Carlos Sainz, non devono affatto togliere i meriti alla scuderia di Maranello. L’anno scorso a Melbourne Ferrari era uscita con uno zero ed un quarto posto. In merito a questo, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, amico di Frederic Vasseur, si è detto felice per il successo della Ferrari.

“Prima di tutto, sono felice per la Ferrari -ha dichiarato a Motorsport.com- sono felice per Fred, se lo merita. L’anno scorso, stavamo volando insieme e sul volo da Dubai a Melbourne con Emirates, aveva una vertebra della spina dorsale che saltava fuori e non riusciva a sedersi o dormire. È rimasto in piedi sull’aereo per 13 ore. Poi, una delle sue auto si è schiantata e l’altra è finita in quarta posizione, un disastro. Aveva la pressione di tutta l’Italia e ora ha fatto una doppietta. Per quanto io odi la nostra situazione, Fred, l’Italia e la Ferrari meritano questo successo. Carlos se lo merita non solo per il recupero dopo l’intervento ma anche per come ha affrontato il licenziamento. Si può vedere cosa può fare un potere umano quando ne ha bisogno”.