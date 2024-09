F1 | Newey azionista Aston Martin, ci sono conferme

Nella giornata di ieri la nota testata tedesca Auto Motor und Sport (AMuS) ha rivelato come Adrian Newey, genio della Formula 1 e uscente dalla Red Bull, stia per diventare non solo un membro dell’Aston Martin, ma anche un azionista del team. Il britannico dunque avrà delle quote della squadra, un modo per aggirare, in maniera assolutamente legale il budget cap di 135 milioni di dollari, così da avere in un modo o nell’altro stipendi di un certo spessore senza sforare il tetto dei costi. La paga dell’inglese dovrebbe essere tra i 25 e i 26 milioni l’anno, ma con questo accordo sarà anche a tutti gli effetti un azionista dell’Aston Martin. Questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali la Ferrari (e non solo) sia stata scartata. Per l’annuncio ufficiale dovremo aspettare solo qualche giorno, orientativamente attorno al 10 settembre.



