F1 | Vettel applaude le prestazioni di Verstappen e della Red Bull

Negli scorsi giorni Sebastian Vettel è tornato a respirare aria di Formula 1 con l’esibizione alla guida della Red Bull RB7 (ad impatto zero) sul vecchio tracciato del Nurburgring. Per il tedesco è stata anche l’occasione per chiacchierare dell’attuale momento che vive il Circus, dove la Red Bull e Max Verstappen stanno letteralmente dominando la scena. Sulla supremazia della scuderia di Milton Keynes e dell’olandese, il quattro volte campione del mondo ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto che deve portare ad applaudire un connubio ad oggi perfetto.

“Si può solo applaudire – ha dichiarato Vettel a Sportschau – La prestazione di tutta la squadra, ma soprattutto quella di Max, che lo fa in modo così costante ogni fine settimana, è fantastica. Questo livello mostra quanto sia lontana la concorrenza. Bisogna riconoscerlo”.

Non solo Red Bull. Vettel ha discusso anche della sua ultima squadra in Formula 1, l’Aston Martin, affermando: “Ci sentiamo. I ragazzi hanno molto da fare e viaggiano molto, ma li conosco tutti. Sono in contatto tramite telefono. Sono ancora coinvolto”.