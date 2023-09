F1 | Crashgate, parla il legale di Felipe Massa

Il team legale di Felipe Massa crede che il brasiliano potrà riavere il titolo mondiale del 2008 (vinto da Lewis Hamilton, ndr) dopo aver iniziato un’azione legale contro la F1 e la FIA sulla scia di nuove rivelazioni sullo scandalo “Crashgate”. Parlando con Motorsport.com, Bernardo Viana, che rappresenta Massa, ha dichiarato: “L’obiettivo è portare a casa il trofeo. Non si tratta di risarcimento finanziario”.

Il team legale è fiducioso anche per le prove in loro possesso:

“Per arrivarci, saranno prese diverse misure con obiettivi diversi, alcune per ottenere informazioni e altre per ottenere dichiarazioni. Vogliamo che tutto ciò che è accaduto nel 2008/2009 venga alla luce. Siamo abbastanza fiduciosi delle prove che abbiamo, oltre a quelle aggiuntive che stiamo cercando. Comprendiamo che ci sono ancora più informazioni che non sono state rese pubbliche”.