F1 | Mick Schumacher non perde la speranza: “Voglio tornare in Formula 1”

Nonostante la stagione del WEC stia regalando alcune soddisfazioni, come il terzo posto ottenuto al Fuji nell’ultima 6 ore disputata, Mick Schumacher non nasconde il suo desiderio di tornare in Formula 1. Il pilota tedesco manca dallo schieramento dalla fine del 2022, quando venne appiedato dalla Haas per riportare nel Circus Nico Hulkenberg, il quale sta creando una seconda carriera con il passaggio in Audi. Approdato nelle gare di durata grazie ad Alpine, la squadra francese vuole confermare il figlio della leggenda anche nella line-up del prossimo anno, ma se dovesse esserci anche una minima speranza di tornare in Formula 1, Mick la coglierà, anche se al momento l’unico posto disponibile sembra essere quello della Sauber e quindi di Audi.

Per un pilota che manca comunque già da due stagioni, le chance non possono che essere più basse rispetto ad altri profili come Bottas, Bortoleto o Pourchaire. Certo, non parliamo di campionissimi, e questo fa anche pensare su come il progetto della casa dei quattro anelli non stia partendo come auspicato un paio di stagioni fa. Al di là di questo, Schumino, attualmente legato alla Mercedes come terzo pilota, spera di avere qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

“Qualunque decisione venga presa per il futuro, sarà definita entro la fine dell’anno, si spera – ha detto Mick a margine del round del WEC in Giappone. Non appena saprò cosa farò, pubblicherò sicuramente un comunicato stampa per informarvi. La mia speranza è chiaramente legata alla Formula 1, perché è il sogno che ho sin da bambino. Tuttavia, è comunque fantastico essere nel WEC”.