Formula 1 | 24 gare l’anno sono troppe: sempre più meccanici si licenziano

Come ogni anno, arrivati in questo periodo della stagione, torna fuori il nodo legato alle troppe gare nel corso di un mondiale di Formula 1. Con sei appuntamenti ancora da affrontare, suddivisi regolarmente in tre “triplette”, ovvero Austin-Messico-Brasile e Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi, le squadre del Circus, comprendendo anche addetti ai lavori e giornalisti presenti in ogni weekend, hanno già affrontato ben 18 fine settimana di gara da marzo ad oggi, e queste due botte finali risultano essere davvero massacranti. Già riuscire a completare un back-to-back europeo risulta essere piuttosto stancante, figuriamoci alla fine della gara numero 22 della stagione, a Las Vegas, dopo orari indecenti, dover volare in Qatar di fretta e furia.

Una situazione obiettivamente insostenibile, umanamente parlando, tant’è che diverse squadre optano ormai da anni a una rotazione del personale, ma anche i piloti stessi sono stufi di questo tour de force. Basti pensare come fino a 20/25 anni fa, i calendari erano composti da 16, massimo 18 gare, e a fine ottobre era già tutto bello che finito. Adesso bisogna spremere il tutto fino all’esaurimento, e onestamente, continuiamo a dirlo, ci sembra veramente esagerato.

Calendario F1, c’è chi preferisce il licenziamento

Secondo il quotidiano svizzero Blick, molti meccanici della Formula 1 stanno iniziando a sentirsi scoraggiati dai continui spostamenti e dal carico di lavoro, e alcuni stanno optando per preservare le proprie relazioni personali piuttosto che continuare a viaggiare per il mondo senza sosta. Un capo squadra, che ha preferito restare anonimo, ha dichiarato: “Abbiamo creato due team di meccanici che si alternano, altrimenti lo stress sarebbe insostenibile. Il nostro personale è davvero al limite”.

Anche la stagione 2025 prevede 24 weekend di gara, una prospettiva che non entusiasma né i lavoratori né i piloti. Max Verstappen, campione in carica, ha già espresso il desiderio di un calendario ridotto: “Bisogna avere più tempo libero per potersi dedicare alla famiglia e agli affetti”.