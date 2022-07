F1 | Mercedes, Wolff: “Potevamo fare molto meglio”

Rammarico in casa Mercedes per come sono andate le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Sotto la pioggia inglese, Hamilton e Russell non sono riusciti a fare meglio della quinta e ottava posizione, un vero peccato considerando come la W13 aveva mostrato una buona competitività sull’asciutto nel corso della terza e ultima sessione di prove libere. I piloti credono che i miglioramenti portati a Silverstone non siano così evidenti, specialmente Lewis, ma il passo gara di venerdì può far ben sperare per una gara di livello da parte della squadra campione del mondo in carica.

“Avevamo la sensazione di poter fare bene in qualifica dopo un bel passo avanti nelle PL3 sull’asciutto – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes. Poi è arrivata la pioggia e siamo riusciti a gestire la sessione, facendo dei giri competitivi, ma in Q3 non eravamo abbastanza competitivi. George ha avuto un bloccaggio nel suo penultimo giro e Lewis ha avuto problemi con la temperatura dei freni e gomme troppo fredde. E’ deludente concludere la giornata in quinta e ottava posizione e non aver sfruttato appieno il nostro potenziale. L’aspetto positivo da considerare è il fatto di avere un passo gara importante, ed è quello che conta qui a Silverstone”.

