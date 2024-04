F1 | Red Bull, Verstappen conquista la terza vittoria consecutiva in Giappone

Suzuka – Dominio assoluto di Max Verstappen in Giappone. L’olandese torna a vincere dopo il ritiro di Melbourne, che ho ha visto tornare ai box in una nuova di fumo a pochi giri dal via. La pole position di Max viene messa a rischio per ben due volte: a poche curve dal via arriva la bandiera rossa e le squadra devono rischierarsi in griglia per la nuova partenza. Verstappen, però non lascia margine per alcun errore, aprendo subito il gap dagli avversari. A Suzuka la Red Bull torna ad essere suprema: Verstappen respira e conquista la vittoria in Giappone per la terza volta consecutiva, così come Michael Schumacher negli anni del dominio Ferrari.

Verstappen: “Mi sono goduto questa gara”

“E’ stata una bellissima gara, me la sono goduta. Ci siamo tenuto fuori dai guai alla partenza e da li abbiamo cercato di gestire al meglio le gomme. Abbiamo preso le giuste decisioni già prima della qualifica, e queste ci hanno ripagato oggi, è bello tornare a vincere dopo quanto accaduto in Australia – ha dichiarato il tre volte campione del mondo – la vettura è migliorata durante la gara e, nonostante ci sia voluto un po’, ho preso il giusto ritmo sopratutto nel secondo stint. Potevo spingere e allo stesso tempo gestire, la gara è andata davvero bene. E’ un gran risultato per la squadra, un’altra doppietta, la terza della stagione. Suzuka è davvero una bella pista e sono felice delle performance di oggi”.