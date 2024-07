F1 | Red Bull compie un passo indietro a Spa: torna la RB20 con la configurazione a bazooka [VIDEO]

F1 GP Belgio Red Bull – Poco prima di commentare con Carlo Vanzini e Roberto Chinchero la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Mara Sangiorgio si è spostata davanti il box della Red Bull per analizzare la configurazione aerodinamica che Max Verstappen e Sergio Perez utilizzeranno a Spa-Francorchamps.

Proprio in tal senso, come già preannunciato da Pierre Wachè a Budapest, la scuderia anglo-austriaca ha scelto di non montare le nuove soluzioni utilizzate in Ungheria, preferendo la configurazione “standard” della RB20 con i due bazooka nella zona superiore del cofano motore.

Una soluzione più “anziana”, visto che ha debuttato in vettura ad inizio stagione, ma che sulla carta dovrebbe offrire dei riscontri più concreti in un tracciato ad alta velocità come quello di Spa, tra l’altro più fresco rispetto a quello dell’Hungaroring (la nuova soluzione simil-2023 dovrebbe garantire un miglior raffreddamento delle componenti interne). Appuntamento alle 17.00 di questa sera per la seconda sessione di libere sul tracciato di Spa.