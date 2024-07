F1 | Flessione delle ali anteriori, le misure della FIA per Spa [VIDEO]

F1 GP Belgio – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Belgio, Matteo Bobbi ha analizzato le nuove direttive della FIA per verificare la flessione in corsa delle ali anteriori, precisando come l’adozione di nuove telecamere sul muso, unite ad alcuni indicatori posti sull’interno dell’endplate (gli stessi “punti” che da un anno e mezzo vengono utilizzati sul posteriore), aiuteranno gli Stewart a verificare il movimento dell’ala. Il test viene già effettuato a vettura “ferma” e prevede un delta di 3 millimetri, ma alcune squadre sfrutterebbero il movimento dell’ala in corsa, zona grigia dell’attuale regolamento, per incrementare le proprie performance. I dettagli nel video approfondimento di Sky.