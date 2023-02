F1 | Mercedes, Wolff: “La velocità di Red Bull e Ferrari non è una sorpresa”

“Non è una sorpresa”. Toto Wolff non è apparso stupito dalle velocità mostrate da Red Bull e Ferrari nei test pre stagionali, in corso di svolgimento in Bahrain, che si concluderanno nel pomeriggio odierno. Il team principal della Mercedes non si è però voluto sbilanciare sulle prestazioni emerse finora, nonostante la W14 abbia mostrato più d qualche problemino, sottolineando come non si conosca il lavoro portato avanti le altre squadre.

La scuderia della Stella è reduce da un 2022 difficile, dove la W13 ha palesato non poche criticità relative principalmente al porpoising. L’aspetto relativo al saltellamento pare essere stato risolto del tutto sulla nuova vettura.

“Difficile giudicare, tutti stanno giocando con i carichi di carburante e si stanno nascondendo a livello di motore. Non si può giudicare, anche noi ci stiamo nascondendo – ha dichiarato Wolff, citato da Formula1.com – Lo scorso anno abbiamo sbagliato, siamo arrivati terzi e vogliamo assolutamente tornare a lottare per il campionato del mondo: questo è l’obiettivo, ma bisogna rimanere umili”.

Wolff, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Mentalmente è sempre difficile iniziare con una macchina che non era alla pari l’anno scorso, speriamo di vedere qualcosa di meglio ed è da qui che viene l’entusiasmo. Ma, allo stesso modo, vogliamo farlo bene”.