F1 | Ferrari, Montezemolo confermerebbe Leclerc

La Ferrari si è congedata dall’appuntamento di Spa, tappa conclusiva della prima parte di stagione, ottenendo il podio con Charles Leclerc. Un piazzamento che ha permesso alla scuderia del Cavallino di andare in pausa con un buon risultato, anche se per Luca Cordero di Montezemolo non bisognerebbe esultare per questo genere di piazzamenti perché la Ferrari devi lottare per arrivare davanti a tutti. L’ex presidente della Rossa, intervistato sulle colonne di QN da Leo Turrini, ha discusso di passato, presente e futuro ed ha ammesso che rinnoverebbe il contratto di Charles Leclerc.

“Cosa mi dispiace? Che si festeggi per un terzo posto, tipo Spa – ha dichiarato Montezemolo – Questo non è da Ferrari e il Vecchio non lo avrebbe accettato. Mai. Certamente confermerei Leclerc, è bravo e non credo siano liberi piloti più forti di lui Ma nel presente chi guida la Rossa è l’ultimo dei problemi. Io da presidente avevo costruito un Dream Team, da Schumi a Todt, da Brawn a Byrne”.

Montezemolo, continuando la chiacchierata con Turrini, ha aggiunto: “Guardi, da tifoso sogno una Ferrari non che vinca sempre, ma che lotti per il titolo fino all’ultima gara. Come nel 1997, nel 1998, nel 1999, nel 2008, nel 2010, nel 2012. Perdere si può, ma da protagonisti, non da comparse”.