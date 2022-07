F1 | Mercedes, Russell vola sul passo gara a Silverstone: “Con le hard sui tempi della Ferrari”

Venerdì dai due volti quello di George Russell. A Silverstone il pilota della Mercedes ha chiuso in ottava posizione la sua giornata di prove libere, impressionando però nel passo gara con le gomme hard. All’inizio infatti il compound più duro della gamma Pirelli non sembrava pagare, ma dopo averle messe in temperatura, la W13 del giovane inglese ha iniziato a stampare dei tempi interessantissimi e molto simili a quelli fatti segnare da Ferrari e Red Bull con gomme medie e soft. Che sia un principio di ritorno da parte del team campione del mondo in carica?

“Ho faticato nel giro veloce rispetto a Lewis, è stato velocissimo – ha detto Russell. Con il pieno di carburante è andata molto bene, anche rispetto a Norris con la McLaren, anch’esso sulla hard. Quando le gomme sono entrate in temperatura il passo è stato buono, eravamo vicini alla Ferrari, miglioravo giro dopo giro. Qualche segnale positivo c’è ma sicuramente si può ancora migliorare. Dobbiamo capire perché il nostro passo gara è molto più forte del giro secco, mentre la McLaren va forte nella simulazione qualifica, laddove non riusciamo a far funzionare le gomme. E’ un tracciato molto diverso da Montreal e Baku, sapevamo che la macchina avrebbe sofferto nelle curve veloci e lo abbiamo visto a Copse, Maggotts e Becketts: la vettura saltellava tanto quindi dobbiamo capire come risolvere questo problema, ma non succede sui rettilinei, e questo è sicuramente positivo”.

