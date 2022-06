F1 | Mercedes, Russell: “Podio ottenuto grazie ai guai della Ferrari”

Ancora una volta George Russell ha ottenuto un grande risultato. Approfittando del disastro Ferrari, l’inglese ha portato la Mercedes sul podio, il quarto stagionale per il team campione del mondo. Il porpoising anche oggi è stato evidente e il passo gara della W13 non era certamente al livello di Red Bull e Ferrari, ma i guai della Scuderia di Maranello hanno permesso al britannico di portare a casa un risultato insperato.

“Certamente non ci aspettavamo questo podio – ha detto Russell a fine gara. Non lo abbiamo ottenuto grazie al nostro ritmo, però la vettura è affidabile, quindi il nostro obiettivo era quello di stare davanti nel centro gruppo, così eravamo lì e siamo riusciti a sfruttare le sfortune della Ferrari. Come team è un risultato positivo, ora però dobbiamo puntare sulle prestazioni. Questo circuito è fisicamente difficile: ho dolore al collo e alla schiena pur non essendoci curve ad alta velocità, è chiaro che non si può guidare così per tre anni, è una cosa stupida. Siamo in Formula 1, abbiamo delle tecnologie incredibili e si può trovare una soluzione a questi problemi, spero che ci riusciremo al più presto”.

