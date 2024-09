F1 | Mercedes, Russell ottiene un insperato podio a Baku

La gara di Baku ha regalato anche quest’anno colpi di scena. Come accaduto nei giri finali della corsa dove l’incidente tra la Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Sergio Perez ha spalancato le porte del podio alla Mercedes di George Russell. Un risultato assolutamente sorprendente quello ottenuto dalla scuderia della Stella, che sul tracciato azero era la quarta forza alle spalle di McLaren e appunto di Ferrari e Red Bull. Una terza posizione insperata che permette così al team tedesco di ritrovare la Top 3 che mancava all’appello dall’appuntamento dell’Hungaroring.

“Sono senza dubbio sorpreso, sono contento di aver visto che Carlos e Cheso stiano bene – ha ammesso Russell al termine della gara, sincerandosi delle condizioni dei colleghi – Credo che da parte del team ci sia stato parecchio lavoro, tanto cose sono successe. Sono partito malissimo, ho perso tanto terreno all’inizio, però con le gomme dure eravamo tra i più veloci. È stato grandioso superare Max e poi c’è stato questo bonus che mi ha portato sul podio”.

L’inglese, discutendo dell’incidente accaduto davanti a lui, ha aggiunto: “Guidare a tutto gas davanti a un muro di carbonio al penultimo giro, è stato davvero pazzesco. Stavo succedendo qualcosa ma non riuscivi a capire cosa, è stato uno shock per me e non è uscita la Safety Car e sarebbe potuta uscire qualsiasi cosa. Però sono contento che tutti stiano bene, è stata una gara lunga e strana e sono contento di essere sul podio”

Russell, completando il proprio discorso focalizzandosi sulla lotta al vertice, ha poi detto: “Dobbiamo essere realisti, oggi avremmo dovuto essere in quinta posizione: quello sarebbe stato il risultato che rappresentava il nostro valore. Chiaramente anche Norris, senza quel problema ieri, sarebbe stato davanti. Non voglio lasciarmi trasportare dall’entusiasmo per questo podio, c’è tantissimo lavoro da fare. Speriamo che Singapore sia un weekend leggermente migliore”.