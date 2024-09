F1 | GP Azerbaijan, capolavoro di Piastri: si difende su Leclerc e vince a Baku [RISULTATI]

F1 GP Azerbaijan – Prestazione capolavoro di Oscar Piastri al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una corsa gestita in modo magistrale, soprattutto nella seconda metà, l’australiano della McLaren è riuscito a ottenere la seconda vittoria in carriera, lasciandosi alle spalle Charles Leclerc e George Russell. Una prestazione superlativa, anche sul fronte gomme, che ha confermato quanto l’alfiere della scuderia inglese sia pronto e desideroso di restare agganciato al “treno” del campionato insieme a Max Verstappen e Lando Norris. Scattato dalla seconda piazzola, Piastri ha gestito la gara fino al primo pit stop, salvo poi sferrare l’attacco a Leclerc subito dopo, approfittando di un pit stop ritardato di un giro della Ferrari che gli ha permesso di azzerare i cinque secondi di margine accumulati dal rivale. Una posizione che poi ha difeso con tenacia fino alla bandiera a scacchi.

Recrimina invece Leclerc, spesso più veloce di Piastri, ma mai in grado di sferrare un attacco decisivo alla vetta a causa della maggiore velocità di punta mostrata dall’australiano, oltre che da una trazione letteralmente “superlativa” in uscita dalla terzultima curva. In terza posizione, sfruttando un maxi contatto tra Sergio Perez e Carlos Sainz al penultimo giro (i due erano in piena lotta con Leclerc per il secondo gradino del podio), ha trovato posto George Russell, seguito da Lando Norris (splendida la sua rimonta dalla 15ª piazza, grazie a un primo stint più lungo rispetto ai concorrenti in lotta per la top ten), Max Verstappen e Fernando Alonso.

Infine, a completare la top ten, Alexander Albon, Franco Colapinto – a punti alla sua seconda gara con la Williams – e Lewis Hamilton. Da notare che la corsa è terminata in regime di VSC per il contatto tra Perez e Sainz. Grazie ai punti ottenuti oggi, la McLaren supera la Red Bull ed è leader nella classifica del mondiale Costruttori. Appuntamento tra una settimana a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore.