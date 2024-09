F1 | Ferrari, la delusione di Leclerc: “Non è stata una grande giornata per la squadra”

L’appuntamento di Baku continua a essere indigesto, almeno lato gara, per la Ferrari e soprattutto per Charles Leclerc. Neanche la quarta pole consecutiva, ottenuta ieri con una prestazione magistrale, ha permesso al monegasco di riuscire ad ottenere la sua prima vittoria sul tracciato cittadino azero. L’alfiere del Cavallino ha pagato lo stint, il secondo della corsa, disputato su gomme dure dove la McLaren e Oscar Piastri hanno fatto la differenza con un undercut decisivo ai fini del successo.

Delusione evidente, quella apparsa sul viso di Leclerc al termine della gara, per quella che sembrava una vittoria alla portata e che invece si è tramutata in una atroce beffa. E dunque dopo Monza il monegasco ha dovuto rinunciare al secondo successo consecutivo in campionato, arrendendosi alla migliore gestione della mescole dura da parte di Piastri che ha corso da grandissimo campione. L’australiano infatti non ha palesato la benché minima sbavatura, nonostante avesse la SF-24 numero 16 praticamente incollata nello scarico della sua McLaren per quasi tutto il secondo stint.

“Quando ho capito che non sarei riuscito a prendere Piastri? Quando abbiamo montato le gomme dure, sulle medie eravamo molto competitivi e la macchina andava bene – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – Ma poi purtroppo nelle prove libere 1 e 2 non abbiamo potuto provare la simulazione gara, scegliendo una direzione che probabilmente mi ha dato dei problemi nella gestione”.

Il monegasco proseguendo nella sua analisi ha aggiunto: “Soprattutto ho faticato a gestire le gomme dure, verso la fine ho pensato di finire contro le barriere e sono andato molto vicino. oggi la McLaren ha fatto un lavoro eccezionale, sono stati migliori di noi ed è un peccato enorme quanto accaduto a Carlos all’ultimo giro ma spero stiano tutti bene. Ovviamente non è una grande giornata per la squadra”.

Leclerc, completando il proprio intervento ha detto: “È stato piacevole essere in lotta per la vittoria, perché ad ogni giro ci sono tante opportunità. Penso che la McLaren avesse un pochettino meno di carico, per cui sul rettilineo erano molto veloci mentre in curva lo eravamo noi. Quando Oscar mi ha superato, pensavo solo al fatto di mantenere la calma e gestire le gomme per poi superarlo successivamente ma poi è stato più difficile di quanto pensassi perché nei rettilinei non riuscivo ad avvicinarmi come avrei voluto. Lì abbiamo perso la gara, però è andata così”.

5/5 - (1 vote)