F1 | Mercedes, Russell fuori in Q2 nelle qualifiche della Sprint Race

Se da un lato la Mercedes può essere soddisfatta del secondo posto conquistato da Hamilton, dall’altra parte del box il buon George Russell ha di che rammaricarsi per non essere riuscito a superare il taglio della SQ2, e per questo domattina scatterà dall’undicesima posizione nella griglia di partenza della Sprint Race. Il pilota inglese è stato tratto in inganno dall’imminente arrivo della pioggia, ed evidentemente uscendo subito in pit-lane nonostante mancassero ancora quattro minuti al semaforo verde, ha fatto sì che le temperature delle sue gomme crollassero irrimediabilmente, non riuscendo quindi a conquistare una posizione migliore.

“Non era affatto facile là fuori – ammette Russell. Ho fatto un giro in SQ2 prima che arrivasse la pioggia, il che è stato frustrante. Ho cercato di scendere in pista il prima possibile, perché sapevamo che sarebbe arrivata l’acqua. Tuttavia siamo rimasti bloccati dietro diverse vetture in pit-lane e perdendo la temperatura della gomma. Eravamo comunque vicini al passaggio del turno; ancora un decimo e ce l’avremmo fatta, quindi è stato un peccato essere dalla parte sbagliata della classifica. Chissà cosa sarebbe successo se fossimo arrivati alla SQ3. Ma comunque, domani abbiamo la possibilità di recuperare nella Sprint Race. Dopodiché nel pomeriggio avremo le qualifiche per il Gran Premio e questo è ciò che conta davvero”.