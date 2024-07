F1 | Mercedes, Hamilton: “Macchina fantastica, la squadra merita questo risultato”

Ha coltivato la possibilità di conquistare la pole position davanti al suo pubblico, ma alla fine Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione nelle qualifihe del Gran Premio di Gran Bretagna. Il sette volte campione del mondo è stato infatti battuto dal compagno di squadra George British in un derby tutto british che alla fine ha visto prevalere la monoposto della Stella numero 63. Ma nessun dramma per Hamilton, già focalizzato alla gara di domani dove la Mercedes ha la grande chance di poter lavorare in ottica vittoria.

“Sono fiero di essere qui con tre inglesi davanti a tutti. Congratulazioni a George che ha fatto un lavoro eccezionale – ha dichiarato Hamilton al termine delle qualifiche – Non ci aspettavamo sicuramente di essere in prima fila in questo weekend, è straordinario per tutto il nostro team. La macchina quest’oggi è stata fantastica, la squadra merita questo risultato”.

Hamilton, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “La macchina ha dato sensazioni grandiose, ed è stata una questione di mettere le gomme in temperatura al momento giusto ed avere la posizione migliore in pista. Credo che si fosse ancora margine di crescita, George è riuscito a trovarlo però mi sento fiducioso per domani con la macchina che abbiamo. Con queste condizioni credo che possiamo lavorare per tenere Norris alle nostre spalle”.