F1 | Mercedes, Hamilton: “Un piacere lavorare con Russell e vedere il suo successo”

George Russell è stato una piacevole conferma. L’inglese infatti, dopo il triennio di militanza in Williams con la parentesi del GP di Sakhir 2020 alla guida della Mercedes W11, alla sua prima vera stagione da pilota ufficiale della Stella sta facendo molto bene come dimostrano i tre piazzamenti a podio e il non essere mai sceso sotto la P5 in gara.

Discutendo sul talento del compagno di squadra, Lewis Hamilton ha riconosciuto le qualità del 63 ed è inoltre convinto che abbia la stoffa per imporsi e diventare campione del mondo.

“George è stato super positivo, ha avuto un impatto importante sull’ambiente di lavoro – ha dichiarato Hamilton, citato da Formula1.com – In generale è stato un vero piacere lavorare con lui ed è stato fantastico vedere il suo successo. Ha fatto un ottimo lavoro, ha ottenuto ottimi punti per la squadra e continuerà a migliorare, continuerà a migliorare per molto tempo”.

Hamilton, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Vedo che c’è tanto potenziale in lui per diventare campione del mondo ed è anche nel posto giusto. Penso davvero che indipendentemente dal fatto che io sia qui o meno, ha tutte le qualità per aiutare a portare avanti questa squadra in futuro e portarla al successo, quindi penso che sia stata la scelta giusta per la squadra. Spero di poter essere una parte in questo suo percorso di crescita”.