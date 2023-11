F1 | Mercedes, Hamilton fuori in Q2 a Las Vegas

Las Vegas amara fino a questo momento per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a passare in Q3 nelle qualifiche di oggi, e domani scatterà dalla decima posizione in griglia di partenza in virtù dell’undicesimo posto conquistato e della penalità inflitta a Sainz. Una situazione non ideale per il leader della Mercedes, ma considerando le buone prestazioni raccolte da Russell fino a questo momento nel weekend in Nevada, c’è da capire come mai Lewis non sia riuscito quantomeno a replicarle. Eppure il britannico non sembra essere sorpreso di questa situazione.

“Non sono sorpreso – ha detto Hamilton in mixed zone dopo le qualifiche. Non sono sicuramente contento, pensavo di passare il taglio della Q2 e la vettura aveva il potenziale per fare meglio, George ha fatto un ottimo lavoro. Non è stato certamente il weekend ideale fino a questo momento, ma è andata così. In ottica gara darò il mio meglio e vedremo cosa riusciremo a fare”.