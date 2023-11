Formula 1 | Sargeant ritorna in Q3 nelle qualifiche di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Sargeant – Piazzamento a sorpresa di Logan Sargeant nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie all’ottimo passo mostrato dalla FW45 sui lunghi rettilinei del cittadino statunitense, unito all’arretramento in griglia di Carlos Sainz, il pilota di casa è riuscito ad ottenere un’importante sesta piazza, aspetto che gli consentirà di giocarsi delle buone chance nei 50 giri di gara che andranno in scena domani. Per Sargeant, ricordiamo, si tratta del secondo accesso in Q3 dopo quello ottenuto nel sabato di Zandvoort.

“Oggi mi sono sentito davvero bene in vettura”, ha affermato il pilota statunitense. “Sono felice finalmente di aver estratto al meglio il potenziale della vettura. Inoltre, farlo qui a Las Vegas è speciale. La vettura è stata fantastica per tutto il fine settimana e finalmente siamo riusciti a trovare un filo conduttore tra ogni sessione. E’ stata una qualifica incredibile e voglio complimentarmi con la squadra per il lavoro che è stato svolto. Abbiamo lavorato duramente e alla fine abbiamo piazzato entrambe le vetture nelle zone di vertice della classifica. Possiamo contare su una grande velocità di punta e cercheremo di sfruttare questo fattore per infastidire gli altri competitori. Spero di confermare la buona performance di oggi anche nella gara di domani”.