F1 | McLaren, Zak Brown crede che il dominio Red Bull finirà presto

Nelle ultime settimane è tornata prepotentemente protagonista la McLaren. Con gli aggiornamenti portati in Austria e poi raffinati a Silverstone, la MCL60 è stata di fatto la seconda forza in pista nella gara di casa, permettendo a Norris di concludere sul podio e a Piastri di sfiorarlo, mancato praticamente solo per il timing negativo dell’ingresso della Safety Car. La strada che la Formula 1 vuole percorrere è quella di avere tanti team e piloti in lotta per vincere, un qualcosa che al momento non è riuscito vista la netta dominanza di Verstappen e la Red Bull, ma Zak Brown, boss appunto della McLaren crede che questo sarà destinato a terminare.

“Le ultime gare sono state molto serrate, a parte Max là davanti e Perez spesso nel mix – ha detto Brown al Festival di Goodwood. Penso che per la Formula 1 sia un gran momento, perché ci sono delle squadre che in un weekend possono lottare per la seconda posizione, mentre sette giorni dopo sono a rischio eliminazione in Q1. E’ quel tipo di concorrenza che il nostro sport sta cercando di raggiungere, e alla fine qualcuno riuscirà anche a prendere Max: speriamo di essere noi, ma è probabile che ci sarà più di un pilota in grado di farlo. Lui sta facendo un lavoro incredibile, è da ammirare, ma penso che oltre a lui ci sia un gruppo di team e piloti molto ravvicinato, e penso che il tutto diventerà sempre più entusiasmante man mano che andremo avanti con lo sviluppo”.