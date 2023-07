Formula 1 | Russell invoca la ghiaia: “Così non ci prendiamo più per il c**o!”

Nelle ultime settimane è tornata la grana track limits. Quando si va in circuiti come quelli di Zetlweg e Silverstone, è facile purtroppo essere penalizzati anche per un millimetro oltre la riga bianca, è successo nelle curve 9 e 10 in Austria e nella mitica Stowe in Gran Bretagna. Bisogna trovare evidentemente una soluzione anche per non confondere il pubblico e di fatto non prendere in giro i piloti stessi, i quali a volte fanno fatica anche a capire quando sono andati o meno oltre il limite. George Russell si fa portavoce e invoca la ghiaia, un po’ cercata da tutti nelle ultime settimane, affinché si possa tornare a parlare solo di corse e non di penalità imbarazzanti e stucchevoli.

“Se c’è una regola che vige in un weekend e poi in quello successivo è diverso, capisco che i fan facciano fatica a seguire – ha detto Russell ai media inglesi. C’è bisogno di elasticità, per esempio non credo che andando oltre la riga bianca in Austria ci sia un vantaggio rispetto a chi resta più interno. Però cosa ti impedisce di essere preso per il c**o? Ci deve essere per forza un limite: i circuiti devono fare un lavoro migliore per non trovarci in quella situazione. A Barcellona è stata messa la ghiaia in curva 12, così come in Austria proprio, in curva 4. dobbiamo trovare una soluzione che vada bene sia per le moto che per noi, ma se parliamo esclusivamente di Formula 1, la ghiaia è la soluzione migliore e più facile”.