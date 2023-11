Formula 1 | McLaren, Norris entusiasta della gara di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas McLaren – Lando Norris non ha nascosto le proprie ambizioni in vista del prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo i quattro podi ottenuti nelle ultime cinque gare, grazie alla splendida competitività messa in mostra dalla MCL60, l’inglese vuole confermarsi nelle zone di vertice della classifica, così da chiudere al meglio una stagione che l’ha visto riproporsi nelle posizioni nobili della graduatoria.

Per farlo, però, dovrà vincere la concorrenza di Mercedes e Ferrari, squadre pronte a giocarsi il tutto per tutto in un fine settimane ricco di incognonite e che potrebbe riservare parecchie sorprese.

“Finalmente è giunto il momento del GP di Las Vegas”, ha affermato l’inglese della McLaren. “Lo aspettavamo tutti da quando è stato annunciato lo scorso anno. Sono entusiasta di correre sulla Strip di Las Vegas. Sarà un appuntamento speciale e con un’atmosfera incredibile per tutto il fine settimana. Abbiamo lavorato al simulatore, ma correrlo nella realtà sarà diverso. L’obiettivo per il fine settimana sarò quello di confermare lo slancio delle ultime gare, dove siamo riusciti ad ottenere quattro podi in cinque round. Voglio concludere alla grande questo campionato”.