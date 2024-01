Gli imprenditori di Las Vegas contro la Formula 1: “Siamo stati ingannati”

Alcuni imprenditori di Las Vegas hanno chiesto un risarcimento alla Formula 1 per via delle perdite finanziarie subite dalle loro aziende nelle settimane che hanno preceduto il Gran Premio dello scorso novembre. Le frasi più gettonate sono “Siamo stati ingannati” oppure “Non abbiamo bisogno di tutto questo, è la Formula 1 che ha bisogno di noi”, e ancora “Vogliamo essere risarciti per le perdite avute”. Sono stati fatti tantissimo lavori in punti cardini della città del Nevada nell’ultimo anno, con una realizzazione di un’enorme infrastruttura e che ha finito con l’interferire con la vita quotidiana di LV. Per questo motivo dunque alcuni imprenditori hanno alzato la voce, anche perché, diciamolo, l’evento ha avuto diverse problematiche, a cominciare dai biglietti troppo cari e invenduti, per non parlare poi dei problemi avuti in pista, basti ricordare quanto accaduto alla Ferrari di Sainz nelle prove libere.

“Crediamo che la contea sia responsabile – ha dichiarato un imprenditore locale a LVSportsBiz. Stanno usando i soldi dei contribuenti per portare la Formula 1 in città, e quando si è presentata alla contea hanno promesso che non sarebbero stati un ostacolo, ma parte della comunità. Loro però sono entrati, hanno distrutto tutto, hanno corso e sono andati via da qui con successo. Se le perdite negli affari dovessero ripetersi nell’edizione del 2024, sarò fuori al 100%”. Questo imprenditore, di nome Wade Bohn ha detto di aver dimezzato le sue entrate, le quali erano di 8,5 milioni nel 2022, scese a 4,2 milioni di dollari nel 2023, essendoci tanti disagi stradali che hanno impedito ai suoi clienti di accedere facilmente al suo locale. Un altro commerciate, Randy Markin, ha dichiarato: “Siamo stati ingannati come comunità: non è mai successa una cosa del genere prima d’ora, è tutto fuori controllo”.