F1 | McLaren, obiettivo sorpasso completato in Ungheria [VIDEO]

F1 McLaren GP Ungheria – Sorpasso completato della McLaren nei confronti della Red Bull nell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Come ha evidenziato Carlo Vanzini al termine della corsa all’Hungaroring, la compagine capitanata da Andrea Stella – nonostante le continue sbavature sul piano gestionale – è riuscita a compiere quel tanto atteso passo in avanti che ad oggi, condizioni permettono, gli garantisce la miglior vettura del lotto. Una condizione importante che di fatto riapre un mondiale che fino a qualche settimana fa sembrava chiuso, visto lo score ottenuto da Max Verstappen e la Red Bull nella prima parte di questa stagione.

In Ungheria, ricordiamo, la vittoria è andata ad Oscar Piastri davanti a Lando Norris: un risultato che tiene in corsa l’inglese per la leadership nella graduatoria Piloti e che consente alla scuderia britannica di portarsi a “soli” 51 punti dai rivali in quella Costruttori. Un gap comunque minimo che potrebbe riservare delle grosse sorprese già a partire dal prossimo appuntamento di Spa-Fracorchamps in programma questa domenica.