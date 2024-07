Formula 1 | Hill a gamba tesa su Verstappen: “Dovrebbe scusarsi con Lambiase”

Formula 1 Verstappen Lambiase – Tirata d’orecchie di Damon Hill nei confronti di Max Verstappen al termine dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il Campione del Mondo 1996, tramite la stampa britannica, ha condannato le continue lamentele dell’olandese durante lo svolgimento della corsa all’Hungaroring, precisando come la dialettica utilizzata nei confronti di Giampiero Lambiase, suo ingegnere di pista al muretto Red Bull, abbia oltrepassato e non di poco il limite dell’educazione.

Un atteggiamento non giustificabile e soprattutto poco costruttivo, considerando il lavoro della compagine anglo-austriaca, che dovrebbe spingere il tre volte iridato a scusarsi. Verstappen, ricordiamo, durante lo svolgimento della corsa in terra magiara si è lamentato non solo della strategia, usando tra l’altro delle parole poco “dolci”, ma anche della poca performance mostrata dalla RB20.

Hill e le valutazioni sulle polemiche di Verstappen

“Verstappen ha mostrato un pò di frustrazione in Ungheria e si è lamentato per tutto il tempo. In alcuni momenti è sembrato quasi disperato e ritengo che nei modi sia stato parecchio sgarbato nei confronti di Lambiase. E’ indubbio che dovrebbe scusarsi per il comportamento che ha tenuto. Forse sono un po’ troppo all’antica, ma se mio figlio mi parlasse con quei toni credo che gli farei una bella ramanzina”.