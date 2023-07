F1 | McLaren, Norris vuole confermarsi: “Lavoro intenso per ottimizzare gli aggiornamenti”

E’ un buon momento per la McLaren. La squadra di Woking, dopo l’ottimo quarto posto di Zeltweg vuole confermarsi anche nella gara di casa, in programma in questo fine settimana a Silverstone. Norris è super carico e vuole fare bene anche davanti al proprio pubblico, mentre Piastri monterà finalmente gli aggiornamenti che in Austria aveva già provato il compagno di squadra britannico. La MCL60 avrà anche un nuovo design per questo appuntamento, e sta cercando di scalare la classifica rapidamente per rimettersi al passo coi top team, quantomeno quelli che inseguono a distanza la Red Bull, al momento irraggiungibile.

“Silverstone è la mia gara di casa e anche del team, è uno dei weekend che preferisco – ha detto Norris. Non vedo l’ora di vedere tutti i fan, e avremo anche la nostra livrea speciale per questo Gran Premio. La quarta posizione ha dato benessere a tutta la squadra: la macchina è andata benissimo e mi sono divertito a correre con alcune macchine abituate a stare nelle prime file, e voglio quindi ringraziare ancora una volta tutti i ragazzi per aver lavorato così duramente su questo pacchetto di sviluppi. Sono tornato al simulatore per prepararmi al meglio al weekend, lavorando per ottimizzare ulteriormente gli aggiornamenti e sono contento di avere a disposizione più tempo in macchina nel prossimo appuntamento. C’è tanto da fare, ma speriamo di chiudere in bellezza questa doppietta di gare”.

“Sono davvero contento per la mia prima gara in McLaren qua a Silverstone – ha dichiarato Piastri. La squadra non vede l’ora di correre e sarà fantastico vedere i nostri fan là fuori. L’Austria è stata agrodolce ma incoraggiante, perché i miglioramenti si sono visti grazie agli sviluppi, ottenendo punti importanti. Sono tornato in fabbrica in settimana per lavorare al simulatore e adesso il pacchetto sarà anche sulla mia vettura, sembriamo essere sulla buona strada. Speriamo di avere un altro weekend positivo”.